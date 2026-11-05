Claudio Covato in concerto all’Otium di Marsala, apre il cantautore Warco

La musica d’autore fa tappa a Marsala. Venerdì 6 novembre, alle ore 19, gli spazi della Biblioteca Otium, in via XI Maggio 106, ospiteranno il cantautore siciliano Claudio Covato, protagonista di un concerto preceduto dall’opening act di Warco, cantautore marsalese. L’appuntamento rientra nel tour di “Siamo gli alberi” (feat. Marco Castello), primo singolo estratto dal nuovo album di Covato, la cui pubblicazione è prevista per la primavera del 2027. Un’occasione per ascoltare dal vivo il brano e conoscere il percorso artistico di uno dei nomi emergenti della nuova scena cantautorale siciliana.

Dalla formazione classica al Premio De André

La musica di Claudio Covato nasce dall’incontro tra studi classici e influenze popolari, rock e jazz. Una proposta che affonda le radici nella Sicilia, non per raccontarla dall’esterno, ma per esprimersi attraverso la sua identità e le sue sonorità. Il progetto cantautorale prende forma nel dicembre 2023, dopo anni di studi musicali e ricerca artistica. Covato si è laureato in chitarra classica e canto lirico al Conservatorio, ha studiato composizione e sviluppato personali tecniche improvvisative, portando queste esperienze nella scrittura e nelle esibizioni dal vivo. Ha pubblicato cinque doppi singoli e due videoclip musicali, oltre ad aver aperto i concerti di artisti come Marco Castello, Niña del Sud, Eugenio Finardi, Dimartino e Tony Pitony. Nel 2025 ha vinto il Premio Fabrizio De André con il brano “Chiddu ca ma resta”. La giuria ha riconosciuto nella canzone, interpretata in dialetto siciliano, un approccio popolare e universale, musicalmente raffinato e caratterizzato da una notevole varietà melodica, armonica e ritmica. Un altro importante riconoscimento è arrivato nel giugno 2026, quando Covato ha conquistato la vittoria assoluta a Musicultura, aggiudicandosi anche il Premio della Critica e il Premio Grotte di Frasassi. Il risultato ha dato impulso al “Chiddu ca ma resta Summer Tour”, con 15 date tra festival e rassegne italiane, da luglio a settembre.

L’iniziativa all’Otium è realizzata grazie al contributo del Ministero della Cultura (MIC), nell’ambito delle attività di animazione della Biblioteca Otium inserite in BiblioTP, la rete delle biblioteche della provincia di Trapani, e in attuazione del protocollo d’intesa con il Comune di Marsala.

Tickets: https://www.ticketsms.it/event/Claudio-Covato-Marsala-Otium-06-11-2026