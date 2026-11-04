Sal Da Vinci nuovo testimonial del marchio pugliese Divella

BARI (ITALPRESS) – Il vincitore del 76° Festival di Sanremo Sal Da Vinci è il nuovo testimonial di Divella, storica azienda pugliese fondata nel 1890, tra i principali produttori italiani di pasta di semola di grano duro e biscotti. Due storie nate nel Sud Italia, accomunate dal legame con le proprie origini, dalla tradizione familiare e da una passione che attraversa le generazioni. Un sodalizio che punta a raccontare, attraverso il volto e la voce dell’artista napoletano, l’identità di un’impresa che da oltre 130 anni porta la cultura gastronomica mediterranea sulle tavole degli italiani e nel mondo.

Per Sal Da Vinci è l’anno più importante di una carriera lunga mezzo secolo. A febbraio ha vinto il 76° Festival di Sanremo con Per sempre sì, il brano con cui ha poi rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Vienna, chiudendo al quinto posto. In occasione dell’Eurovision il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi lo ha indicato tra gli ambasciatori della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio dell’umanità UNESCO, e a giugno il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento gli ha conferito il diploma accademico honoris causa in Canto Pop. Figlio d’arte, sul palco da quando aveva sei anni, ha attraversato musica, teatro, cinema e televisione, dal musical C’era una volta… Scugnizzi al podio di Sanremo nel 2009 con Non riesco a farti innamorare, fino a successi come Rossetto e caffè.

Per Divella è l’interprete naturale dei valori del marchio. Due realtà nate nel Sud, tra Puglia e Campania, che hanno costruito il proprio percorso con costanza e autenticità e si sono imposte sulla scena mondiale. Un artista popolare nel senso più pieno, capace di parlare a generazioni diverse e di farsi riconoscere a tavola come in teatro.

«Abbiamo scelto un volto e volevamo qualcuno che ci somigliasse. Sal Da Vinci è figlio d’arte, cresciuto in una famiglia di artisti, e ha imparato il mestiere un passo alla volta senza mai dimenticare da dove è partito. E’ lo stesso modo in cui lavoriamo noi, con rispetto per le nostre radici e per chi ogni giorno porta in tavola i nostri prodotti», dichiarano dall’azienda.

«Vengo da una famiglia del Sud e so quanto la tavola sia importante: è il luogo in cui ci si ritrova, si condividono emozioni e si tramandano tradizioni. Divella rappresenta tutto questo. Essere oggi al fianco di un marchio così importante è per me motivo di orgoglio: lo vivo come l’incontro tra due storie che parlano la stessa lingua, quella della famiglia, delle tradizioni e dei valori autentici», commenta Sal Da Vinci.

– news in collaborazione con Divella –

-foto ufficio stampa Divella-

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