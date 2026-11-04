Marsala, al via il nuovo corso gratuito per arbitri di calcio e futsal: giovedì 5 novembre la presentazione

Un’opportunità per avvicinarsi al mondo del calcio da una prospettiva diversa, acquisire nuove competenze e intraprendere un percorso di crescita sportiva e personale. La Sezione AIA di Marsala apre le iscrizioni al nuovo corso per arbitri di calcio e futsal, rivolto a ragazzi, ragazze e appassionati di età compresa tra i 14 e i 40 anni. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente giovedì 5 novembre 2026, alle ore 18, presso la sede della Sezione AIA, al Palasport di Marsala. Un incontro durante il quale gli interessati potranno conoscere le modalità di partecipazione, le caratteristiche del percorso formativo e le opportunità offerte dall’attività arbitrale. Diventare arbitro, infatti, non significa soltanto conoscere e applicare le regole del gioco. È un’esperienza che permette di sviluppare capacità decisionali, senso di responsabilità, autocontrollo e rispetto degli altri. Competenze che possono rivelarsi preziose non soltanto sui campi di calcio, ma anche nella vita quotidiana. Il percorso proposto dall’Associazione Italiana Arbitri prevede formazione tecnica, preparazione atletica e attività sul campo, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare a far parte di una realtà associativa nella quale confrontarsi, stringere nuove amicizie e condividere la passione per lo sport. Non mancano, inoltre, le opportunità di crescita agonistica. Gli arbitri possono ricevere rimborsi per le gare dirette e, attraverso l’esperienza e le valutazioni delle proprie prestazioni, avanzare nei diversi campionati federali, con la prospettiva di raggiungere categorie sempre più importanti. Il corso è completamente gratuito e rappresenta un’occasione particolarmente interessante anche per chi già pratica il calcio. Fino ai 21 anni, infatti, i giovani calciatori possono usufruire del doppio tesseramento, conciliando l’attività di giocatore con quella arbitrale. La Sezione AIA di Marsala metterà inoltre gratuitamente a disposizione dei nuovi arbitri tutto il materiale necessario per iniziare: divisa ufficiale Givova, fischietto e cartellini. Con questa iniziativa, la sezione marsalese rinnova il proprio impegno nella formazione e nella valorizzazione dei giovani, puntando ad avvicinare nuove generazioni a una figura indispensabile per il mondo del calcio. L’appuntamento per conoscere da vicino questa opportunità è dunque fissato per giovedì 5 novembre, alle 18, al Palasport di Marsala. Per ulteriori informazioni e per iscriversi è possibile contattare la Sezione AIA di Marsala al numero 380 6822767 oppure scrivere all’indirizzo email marsala@aia-figc.it.