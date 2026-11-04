La Juventus affronta l’Az, Spalletti “Partita difficile, dobbiamo essere squadra”

Spalletti, che non avrà a disposizione McKennie, ha parlato delle scelte di formazione: “Sono abbastanza facili, qualcuno deve recuperare per forza, come Sarr e Kelly, dobbiamo ruotare qualcosa davanti, la società ha lavorato in maniera importante per quanto riguarda Ekhator, ma questi giocatori hanno minutaggi limitati. Davanti abbiamo la possibilità di ruotare e far riposare qualcuno, con 60 minuti si recupera facilmente, cercheremo di trovare qualche alternativa. Vedremo domani, ma probabilmente Kolo Muani partirà titolare”. Spalletti ha poi parlato della positività dell’attaccante francese: “Lui è talmente una bella persona che se gioca un compagno è felice per lui. Io sono sempre sul suo carro e, visto che non ha giocato la parte finale contro il Napoli, può fare la differenza”.
In conferenza è intervenuto anche Teun Koopmeiners, cresciuto con la squadra olandese: “Ho giocato in tanti ruoli, sono un centrocampista, ma quando il mister me lo chiede io sono sempre a disposizione. Dobbiamo stare attenti, quando perdono palla pressano subito, giocano con intensità, è molto importante, dobbiamo stare attenti. Se segno esulterò, ma con rispetto”, ha concluso.
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(ITALPRESS).