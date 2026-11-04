Ecomondo, Gruppo Saviola presenta albero-installazione che racconta una nuova vita

RIMINI (ITALPRESS) – Un pezzo di legno considerato uno scarto può tornare a vivere. Una nuova vita è possibile anche per le persone quando viene loro offerta una nuova opportunità. Da questa riflessione nasce Rinascita Saviola Fortree, progetto dell’EcoSocial Artist Luca Gnizio che Gruppo Saviola presenta a Ecomondo 2026 in collaborazione con la Cooperativa Sociale di Bessimo – Comunità di San Giorgio (Mantova), realtà impegnata da anni nell’accompagnamento e nel recupero delle persone affette da dipendenze.

Protagonista dell’iniziativa è una maestosa installazione artistica ideata da Luca Gnizio a forma di albero, alta e larga circa 6 metri, che domina lo spazio espositivo del Gruppo in fiera e diventa simbolo tangibile di trasformazione, crescita e rinascita.

La sua chioma è composta da 140 cornici realizzate da 20 ospiti della Cooperativa Sociale di Bessimo, coinvolti in un percorso creativo e formativo che ha trasformato materiali destinati allo scarto in un’opera collettiva dal forte valore umano. Un’esperienza significativa che ha saputo unire le persone della comunità attorno a un progetto condiviso, proprio nell’anno in cui la Cooperativa celebra il 50° anniversario dalla sua fondazione. Per realizzare l’opera sono stati recuperati oltre mille frammenti di legno post-consumo, pari a circa 500 chilogrammi di materiale, insieme a 720 elementi metallici di recupero e a una lunga rete di juta colorata con una tintura naturale ottenuta da foglie di felce.

Ogni cornice racconta una storia diversa. Ogni pezzo di legno porta con sè i segni di una vita precedente.

Insieme danno forma a un albero che parla di seconde opportunità, di futuro e della capacità di trovare valore, anche attraverso il lavoro collettivo, laddove altri vedono soltanto uno scarto o vite spezzate.

Saviola Fortree racconta infatti una doppia rinascita. Quella del legno che, grazie al modello di economia circolare promosso da Gruppo Saviola, torna a essere una risorsa. E quella delle persone che scelgono di intraprendere un percorso di cambiamento e riscoprono competenze, fiducia e nuove prospettive.

«Il recupero è da sempre il cuore della nostra attività. Con Saviola Fortree abbiamo voluto dare forma a un messaggio che va oltre la materia e parla di persone e delle loro storie. Abbiamo messo al centro la persona, perchè crediamo che la sostenibilità esprima il suo valore più autentico quando riesce a generare un impatto positivo sull’ambiente, allo stesso tempo, sulle comunità e sul territorio», dichiara Alessandro Saviola, Presidente del Gruppo.

«Con Saviola Fortree ho voluto raccontare il valore dell’incontro tra persone, materia e creatività. Insieme alla Cooperativa di Bessimo abbiamo dato forma a un albero nato dallo scarto, trasformando un percorso condiviso in un’opera che parla di umanità, bellezza e possibilità», afferma Luca Gnizio.

«Per la Cooperativa di Bessimo, impegnata in percorsi di cura e reinserimento sociale di persone con disturbi da uso di sostanza, queste esperienze con realtà del mondo imprenditoriale, sono occasioni per valorizzare capacità e partecipazione e restituire visibilità a chi spesso resta ai margini dell’attenzione pubblica», aggiunge Elena Ciusani, Presidente della Cooperativa di Bessimo.

«Un lavoro artigianale e umano oltre la semplice manodopera: la sinergia e la sintonia simbolica col Gruppo Saviola ha valorizzato ancora di più l’azione educativa fatta di responsabilità, regole, dialogo e ascolto restituendo un sano protagonismo ai nostri ospiti. Economia circolare e rinascita sociale possono parlare la stessa lingua» commenta Giovanni Paini, Responsabile Comunità di San Giorgio (Mantova), Cooperativa di Bessimo.

A rendere ancora più significativo il progetto è il contesto nel quale viene presentato. L’installazione è infatti realizzata utilizzando anche il Pannello Ecologico simbolo dell’economia circolare di Gruppo Saviola, presente nello stand per un totale di 15 metri cubi di pannello, ottenuti grazie al recupero di circa 13 tonnellate di legno post consumo.

Con Saviola Fortree, Gruppo Saviola, attraverso l’opera di Luca Gnizio, porta a Ecomondo una visione della sostenibilità che lega l’attenzione all’ambiente alla cura delle persone, dimostrando che il recupero non è soltanto un processo industriale, ma può diventare una straordinaria occasione di rinascita.

L’installazione è esposta presso lo stand di Gruppo Saviola (Padiglione B1 – Stand 205/404) per tutta la durata della manifestazione.

-foto f45/Italpress-

(ITALPRESS).