Al Don Bosco di Marsala il film su Giulia Cecchettin e incontro con le associazioni

Novembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza sulle donne. In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le associazioni femminili di Marsala hanno scelto di fare rete e promuovere un’iniziativa comune attraverso il cinema e il confronto. Dal 5 novembre arriva nelle sale il film “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi e tratto dal libro “Cara Giulia”, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso. La pellicola ripercorre la tragedia di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre del 2023, diventata simbolo della battaglia contro la violenza di genere.

Sono previste due proiezioni, alle 18.30 e alle 21. Solo 5 novembre però, in esclusiva, alle 21 è in programma un incontro-dibattito con le associazioni del territorio – ANDE, FIDAPA, BPW Italy, CIF, Il Rumore delle Idee, Con te donna e il Comitato Pari Opportunità – che hanno aderito all’iniziativa, per trasformare la visione del film in un’occasione di riflessione e sensibilizzazione. L’iniziativa nasce dalla volontà di “esserci insieme”, un messaggio che le realtà associative marsalesi intendono rivolgere a tutte le donne: sul territorio c’è una rete pronta a sostenere, proteggere, difendere e accogliere chi subisce violenza. Quella dedicata al film sarà soltanto una delle iniziative previste nel corso del mese di novembre, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una realtà che continua a colpire le donne ogni giorno. Perché la violenza di genere non può essere ricordata soltanto in occasione di una ricorrenza. “Giulia è figlia di tutti noi, non dimentichiamolo“: è questo il messaggio che accompagna la mobilitazione delle associazioni, unite per ribadire che nessuna donna deve essere lasciata sola.