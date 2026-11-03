Marsala, è ufficiale: Massimo Grillo e i suoi gruppi entrano in Forza Italia

L’ex sindaco di Marsala Massimo Grillo entra ufficialmente nel partito azzurro insieme a una parte della sua squadra politica. Un passaggio che rafforza la presenza di Forza Italia nel Trapanese e apre nuovi scenari negli equilibri del centrodestra.

L’ex sindaco e deputato nazionale, sconfitto alle amministrative dello scorso maggio da Andreana Patti, ha formalizzato l’adesione al partito insieme al gruppo politico che lo ha sostenuto durante l’ultima competizione elettorale. La decisione arriva al termine delle interlocuzioni avviate nelle scorse settimane con il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, e con i principali rappresentanti del partito nel territorio trapanese: il capogruppo degli azzurri all’Ars, Stefano Pellegrino, e il segretario provinciale Toni Scilla.

L’operazione si inserisce in un percorso di rafforzamento di Forza Italia nella provincia di Trapani, con l’obiettivo di ampliare la presenza politica attraverso l’ingresso di amministratori ed esperienze civiche radicate nel territorio.

Non si tratta, dunque, di un’adesione individuale. Insieme a Grillo entrano nel partito anche i consiglieri comunali Gianpaolo Abrignani e Flavia Sammartano, oltre ai rappresentanti dei movimenti Liberi e Lilibeo Viva.

Il passaggio assume un peso politico particolare alla luce del risultato ottenuto da Grillo alle ultime elezioni amministrative. L’ex primo cittadino si era ricandidato alla guida della città con una coalizione civica, conquistando il 33,25% dei consensi, pari a oltre 13.800 voti. Un risultato che gli aveva consentito di classificarsi al secondo posto, alle spalle di Andreana Patti, candidata del campo largo, e davanti al candidato del centrodestra.

Con l’ingresso di Grillo e della sua componente, Forza Italia acquisisce quindi una presenza significativa nello scenario politico marsalese, mentre l’ex sindaco si prepara ad affrontare una nuova fase della propria attività politica dai banchi dell’opposizione in Consiglio comunale.



Queste le prime parole di Toni Scilla, che guida il partito provinciale: “Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso in Forza Italia di Massimo Grillo e del suo gruppo politico. A Massimo, ai consiglieri comunali Gianpaolo Abrignani e Flavia Sammartano e a tutti gli amici che hanno scelto di condividere il nostro percorso va il più caloroso benvenuto. Sono esperienze politiche e amministrative importanti, che rappresentano un valore aggiunto per il nostro partito e per il territorio. Questo risultato è il frutto di un lavoro di confronto e dialogo portato avanti insieme al commissario regionale On. Nino Minardo. Continuiamo a costruire una Forza Italia aperta, radicata e capace di coinvolgere le migliori energie del territorio. Ci attendono sfide elettorali importanti e vogliamo

affrontarle con un partito sempre più forte e unito”.