Il Como sfida il Lens, Fabregas a caccia della terza vittoria in Champions

Fabregas non recupera nessuno degli infortunati, in difesa dunque resta ancora fuori Chalobah mentre in attacco non ci saranno Diao e Kean. Douvikas si piazzerà al centro supportato da Da Cunha, Nico Paz e Baturina. Sulla destra l’alternativa è Caqueret. In difesa confermati Kempf e Ramon, in porta favorito Butez. “La nostra difesa sta facendo bene – ha sottolineato il portiere francese -, stiamo giocando bene, siamo forti, ma il Lens ha giocatori importanti, noi dovremo fare attenzione e giocare di squadra per continuare a fare bene. Questa alternanza in porta fa bene, c’è buona intesa, mi fa crescere, è una competitività che fa bene, il calcio è così, dobbiamo fare squadra. Voglio fare bene con il Como per poi andare in nazionale, prima penso qui, poi vedremo”.
Il Lens non avrà a disposizione E’douard, Ganiou e Sima, in attacco spazio a Thauvin. “Non faccio calcoli – ha dichiarato Yannick Cahuzac, tecnico del Lens -. Il Como è una grande squadra con un vero piano di gioco che è molto efficace nel possesso palla. E’ una squadra interessante soprattutto in fase di costruzione. E’ una squadra con meccanismi ben oliati, una formazione completa. Cesc Fàbregas è un allenatore che è fonte di ispirazione per me. E’ giovane ma con delle vere idee”. A dirigere il match il norvegese Rohit Saggi.
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(ITALPRESS).