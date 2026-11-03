A Calatafimi Stefania Auci presenta “Cunti, storie, romanzi”

Mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 17.30, la Biblioteca comunale di Calatafimi Segesta ospiterà la scrittrice Stefania Auci per la presentazione del suo libro “Cunti, storie, romanzi. I libri della mia vita”, edito da Mondadori. Un nuovo appuntamento della rassegna letteraria Lib(e)ro incanto, dedicato alla bellezza della lettura e al potere delle storie di accompagnarci, cambiarci e raccontarci. Ci sono libri che leggiamo e libri che, in qualche modo, leggono noi. Pagine che custodiscono ricordi, parole che arrivano al momento giusto e storie che attraversano il tempo, finendo per intrecciarsi con la nostra vita. È da questa idea che nasce il prossimo appuntamento di Lib(e)ro incanto, la rassegna letteraria che trasforma la lettura in un’occasione di incontro, condivisione e scoperta.

Mercoledì 4 novembre, la Biblioteca comunale di Calatafimi Segesta, in Piazza Plebiscito, aprirà le sue porte a Stefania Auci, tra le voci più amate della narrativa italiana contemporanea. Al centro dell’incontro il suo libro “Cunti, storie, romanzi. I libri della mia vita”, pubblicato da Mondadori, un viaggio attraverso le letture che hanno lasciato un segno, gli autori che hanno contribuito a costruire il suo immaginario e le storie che continuano ad accompagnare il percorso di ciascuno. L’incontro sarà l’occasione per entrare nell’universo letterario e personale dell’autrice, attraverso un dialogo tra passioni, ricordi e suggestioni. A conversare con Stefania Auci saranno Luigi Biondo, direttore del Parco Archeologico di Segesta, e Nuccia Placenza, della Pro Loco Calatafimi Segesta APS. Le letture saranno affidate all’attrice Maria Teresa Coraci. Porteranno i saluti istituzionali Francesco Gruppuso, sindaco di Calatafimi Segesta, e Anita Tumminia, assessore alla Cultura.

L’iniziativa rientra nel programma di Lib(e)ro incanto, rassegna organizzata dalla Pro Loco Calatafimi Segesta APS nell’ambito del progetto di rete Trame Narrative, realizzato con il coinvolgimento di diverse realtà culturali e istituzionali del territorio. Il progetto comprende anche laboratori rivolti a bambini e ragazzi e un gruppo di lettura, con l’obiettivo di mantenere viva la Biblioteca comunale, promuoverne i servizi e rafforzarne il ruolo come luogo di incontro e partecipazione. La scelta della Biblioteca sottolinea il valore di uno spazio aperto alla comunità, dove la lettura diventa occasione di confronto e le storie possono essere condivise. Un appuntamento per riscoprire il legame tra libri e vita, attraverso le parole e i ricordi di una delle scrittrici più apprezzate del panorama italiano.