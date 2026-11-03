Attacchi hacker, presi di mira anche supermercati siciliani

PALERMO (ITALPRESS) – Attacchi hacker hanno interessato, tra gli altri, anche alcuni supermercati siciliani, prendendo di mira i sistemi digitali per il monitoraggio delle temperature dei banchi surgelati. E’ accaduto in particolare a Catania e Palermo, ma anche a Messina e Ragusa. L’intrusione si è verificata intorno alle 4 del mattino di ieri, con un’alterazione dei parametri dei sistemi di refrigerazione. In alcuni casi l’intervento tempestivo dei tecnici informatici ha consentito di contenere le conseguenze dell’attacco ed evitare la perdita della merce. Tutti gli episodi sono stati denunciati alla Polizia postale dei territori interessati.

Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, proporrà di ascoltare in audizione l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e gli operatori della grande distribuzione colpiti dagli attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione che hanno interessato supermercati in diversi Paesi europei e, in Italia, alcuni punti vendita in Sicilia. “Quanto accaduto a Catania e Palermo dimostra che anche la filiera alimentare è esposta alle minacce informatiche. Basta la vulnerabilità di un sistema di controllo remoto per compromettere la conservazione degli alimenti, danneggiare le imprese e creare disagi ai cittadini – dichiara Minardo -. La protezione delle infrastrutture civili e delle filiere essenziali è parte integrante della sicurezza nazionale, un tema che la Commissione Difesa ha già affrontato nell’ambito della propria indagine conoscitiva. Proporrò all’Ufficio di presidenza di ascoltare gli operatori coinvolti insieme all’ACN, per approfondire quanto accaduto e le misure necessarie a tutelare la continuità degli approvvigionamenti”.

– foto IPA Agency –

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