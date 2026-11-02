Gasperini avverte “Ci prepariamo ad affrontare il miglior Manchester United”

ROMA (ITALPRESS) – “. Affrontiamo una squadra forte, con giocatori di assoluto valore, in un ambiente caldo e difficile. Ci prepariamo come se affrontassimo il miglior United”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della Roma,, parlando della crisi dei Red Devils. L’allenatore giallorosso si è poi soffermato sulle ambizioni della squadra: “Cosa ci manca per la perfezione? La perfezione non esiste per le grandissime squadre e non esiste per noi. La nostra qualità è che cerchiamo sempre di migliorarci, conosciamo le nostre caratteristiche ma sappiamo che in alcune situazioni possiamo fare meglio”.

Spazio anche alla situazione degli infortunati: “Se ti mancano Pellegrini, Dybala e Konè, devi cercare di adattarti. Spero sia solo un momento di passaggio. Mora? Sta bene, i 17 che ci sono sono tutti pronti. Dopo la sosta speriamo di ritrovare tutti”. Sulle alternative a disposizione sulle fasce, Gasperini ha aggiunto: “In quel reparto sta facendo molto bene anche Wesley oltre a Lulli. Molina aveva bisogno di giocare e anche Rensch ha fatto molto bene. Per loro è dispendioso, coprono tanto campo con accelerazione e velocità”.

In conferenza stampa è intervenuto anche Marten De Roon, che ha espresso tutta la sua stima nei confronti del tecnico: “Gasperini è unico, il suo modo di allenarci tatticamente è sopra a tutti. Lo stimo tantissimo, il suo è un calcio veloce, con l’obiettivo di fare tanti gol e giocare con grandissima intensità e questo ha sempre reso molto forti le sue squadre”. Il centrocampista ha infine parlato delle proprie condizioni: “Io sto bene. Da quando sono arrivato mi serviva ritrovare ritmo e condizione fisica, l’abbiamo ritrovata durante la sosta. Lo staff e il gruppo mi hanno accolto benissimo, sapevo di poter ancora contribuire e sono contento di come sta andando”.

– foto Ipa Agency –

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