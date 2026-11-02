Cina, crescita costante per il comparto della logistica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La domanda di servizi logistici in Cina ha mantenuto una crescita costante nei primi tre trimestri dell’anno, sostenuta dall’ammodernamento industriale e dalla resilienza del settore manifatturiero di fascia alta, secondo i dati ufficiali diffusi ieri.

Il valore totale della logistica sociale nazionale ha raggiunto i 280.000 miliardi di yuan (circa 41.700 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-settembre, in aumento del 4,9% su base annua, secondo i dati della China Federation of Logistics and Purchasing.

Nel periodo, il valore della logistica dei beni industriali è aumentato del 5,3% su base annua, contribuendo per il 78% alla crescita complessiva.

Nell’ambito di questa crescita, la produzione di attrezzature e la manifattura ad alta tecnologia hanno svolto un ruolo di primo piano, con quote salite rispettivamente al 37,6% e al 18,3%, secondo la federazione.

I volumi logistici relativi a nuovi prodotti come braccialetti smart, apparecchiature per la stampa 3D e sensori sono aumentati rispettivamente del 77,1%, del 62,5% e del 16,4% su base annua, evidenziando un’accelerazione nella transizione verso una domanda nuova e più avanzata nel settore della logistica industriale, secondo i dati.

Da gennaio a settembre, il costo totale della logistica sociale ha raggiunto i 14.800 miliardi di yuan, in aumento del 4,2% su base annua. Il rapporto tra i costi totali della logistica sociale e il PIL si è attestato al 13,8%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“I benefici derivanti dalla riduzione dei costi logistici continuano a riversarsi sull’economia reale”, ha dichiarato Liu Yuhang, ingegnere capo della federazione.

Guardando al quarto trimestre, Liu ha affermato che, con l’arrivo dell’alta stagione dell’e-commerce e l’intensificarsi della produzione di fine anno, è attesa una concentrazione della domanda di servizi logistici.

Lo sviluppo logistico di alta qualità fornirà un forte sostegno alla ripresa dell’economia reale e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale per l’intero anno, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-