Marsala, niente illuminazione in via Libertà e nelle stradine di via Roma

Non solo disagio, ma anche problemi di sicurezza per chi si trova a percorrerle nelle ore serali. In via Libertà, via Falconara e nelle strade limitrofe di via Roma e tra questa e via Mazzini, a Marsala, l’illuminazione pubblica sembra essere insufficiente o del tutto assente in diversi tratti, lasciando intere zone nell’oscurità. La situazione, segnalata dai residenti, costringe spesso i pedoni a utilizzare le torce dei cellulari per riuscire a vedere dove mettono i piedi. In alcuni punti, infatti, mancano anche fonti di luce provenienti dai palazzi, rendendo ancora più difficile camminare e individuare eventuali ostacoli.

Ai disagi si aggiunge il problema delle condizioni del manto stradale, con avvallamenti e buche che, al buio, diventano ancora più insidiosi e aumentano il rischio di cadute e incidenti. Una situazione che alimenta anche la preoccupazione di chi vive o attraversa quotidianamente queste strade, in un clima di crescente attenzione alla sicurezza urbana. I cittadini chiedono maggiore attenzione per zone in cui, dopo il tramonto, anche un semplice spostamento a piedi può trasformarsi in un percorso difficoltoso. Il problema chiama in causa la necessità di verificare il funzionamento dell’illuminazione pubblica e le condizioni delle strade, per garantire ai residenti maggiore visibilità e sicurezza.