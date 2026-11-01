Giornata da dimenticare per il Marsala Futsal a Mascalucia

Una giornata da dimenticare per il Marsala Futsal che a Mascalucia, nella quinta giornata di serie A2 Girone D incassa una pesante sconfitta per 6-0 contro i padroni di casa, senza riuscire a esprimersi sui livelli mostrati nelle ultime gare. Dopo tre vittorie consecutive, arriva una battuta d’arresto netta e inaspettata, la seconda del Campionato, che impone una riflessione sulla prestazione offerta. “Nessun alibi, ma la necessità di analizzare gli errori, ritrovare compattezza e ripartire con ancora più lavoro, determinazione e umiltà” fa sapere la società azzurra che, d’accordo col Mister ha preso la decisione più difficile: esonerare Giuseppe Fiorenza. “A mister Fiorenza va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto, la dedizione e la passione con cui ha onorato i nostri colori sin dal primo giorno – afferma la nota della società guidata da Paolo Tumbarello -. Con stima e riconoscenza, gli auguriamo le migliori fortune per il futuro, dentro e fuori dal campo. Grazie, mister. Marsala sarà sempre casa tua”. La guida tecnica è affidata ad interim a Mister Leandro D’Alessandro. La stagione è ancora lunga e il percorso resta aperto, ma la risposta dovrà arrivare dal campo. Intanto la prossima partita si terrà al Palasport cittadino il 7 novembre con il Città di Acri.

primo tempo_ Niente fa presagire quello che accadrà nel corso di questo match. Nonostante il Marsala Futsal si chiuda bene in difesa, Frazao fa più volte impensierire gli azzurri poco precisi. Il Marsala deve prestare più attenzione alle ripartenze del Mascalucia: intorno al 10’ da calcio d’angolo Longo è solo davanti la porta e segna l’1 a 0. Due minuti dopo su un pallone perso, D’Arrigo sigla il 2 a 0. I ragazzi di Mister Fiorenza non hanno la concentrazione che la squadra sapeva di dover sfoderare nell’ostica trasferta. In questa fase di gioco solo Zullo poteva trovare la porta ed invece ha trovato pronto il portiere avversario. Il 2 a 0 con cui si chiude la prima frazione di gioco però, avrebbe potuto essere ribaltato.

secondo tempo_ Il Marsala rientra in campo cercando spazi che il Mascalucia non concede e che di contro la retroguardia lilybetana permette. Così arriva la rete di Frazao per il 3 a 0. Gli ospiti cercano di ricompattarsi, hanno guizzi che si spengono sulla difesa mascaluciese ma poi una disattenzione dalla rimessa fa nascere il goal di D’Arrigo. Sul 4 a 0 le speranze di Mister Fiorenza e dei suoi di poter recuperare il gap iniziano ad affievolirsi ed infatti, su una ripartenza killer dei padroni di casa, arriva il 5 a 0 ancora di Longo. Due tiri di Bonato e uno di Zullo terminati di poco fuori la porta, sono le uniche vere occasioni che il Marsala si concede. Bene Capitan Patti e Marino che cercano di ravvivare la manovra. A 5 minuti dalla fine, il power play dei lilybetani premia il Mascalucia: Frazao segna a porta vuota e il match termina sul 6 a 0.