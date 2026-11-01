Pallamano: Erice batte la Brixen Sudtirol, Trapani cede alla Jomi Salerno

Una sconfitta e una vittoria. Questo il bilancio del sabato di campionato per le squadre trapanesi di pallamano.

Al Pala Cardella la AC Life Style Erice batte la Brixen Sudtirol 32-24 in un match dal sapore di alta classifica. Dopo aver sofferto per tutto il corso dei primi trenta minuti (13-16 alla fine della prima frazione di gioco) Erice porta a casa meritatamente i due punti, guadagnandosi il secondo posto in classifica.

Nel primo pomereggio, dopo tre successi di fila, la Handball Trapani si è dovuta, invece arrende alla Jomi Salerno. Una sconfitta indolore, che non sottrae nulla ai grandi meriti di una formazione che, finora, ha reso oltre ogni più roseo pronostico.

I TABELLINI

AC Life Style Handball Erice-Brixen Sudtirol 32-24 (13-16)

AC Life Style Handball Erice: Masson, Do Nascimento 3, Bernabei, Hernandez 5, Arderius 6, Novak 6, Manojlovic, Zizzo, Farisé 2, Iacovello, Ascorti, Fanton, Pessoa 6, Ahanda 4. Allenatore: Fred Bougeant.

Brixen Sudtirol: Aichner 6, De Souza, Lucarini 5, Hilber 3, Ruhl, Matava 1, Maurer, Vegni 3, Oberrauch, Babbo 6, Luchin, Amplatz. Allenatore: Hubert Noessing.

Arbitri: Stefano Rinaldi – Michelangelo Manuele

Commissario: Vincenzo Chiarello

Handball Trapani-Jomi Salerno 19-37 (10-18)

Handball Trapani: De Marinis, Stellato 8, Griggio, Medeiros Dos Santos 5, Ravasz, Ronga, Marino 1, Volpe, Rocha Da Silva, Ricciardo, Torrente, Ferraro, Ferraresi 2, Di Prisco 2, Rios 1, Furia. Allenatore: Lucas Alvarez Vitale.

Jomi Salerno: Mangone 7, Dalla Costa 2, Severin 7, Rossomando 1, Squizziato 1, Paunic 2, Fagerberg, Danti, Lanfredi 1, Araujo 5, Malovic 1, Meneghini 1, Conte 2, Salvaro 3, Gislimberti 4. Allenatore: Ivan Ion.

Arbitri: D’Annibale A. – Scavone N.

Commissario: Chiarello V.

DICHIARAZIONI

Chana Masson (portiere AC Life Style Handball Erice): “Sapevamo che contro Brixen avremmo dovuto soffrire, perché loro giocano insieme da tanto tempo e creano spesso difficoltà a qualunque avversaria. Meno male che nel secondo tempo siamo riuscite a trovare il giusto abbrivio e a giocare la nostra pallamano. Non so se le rotazioni maggiori di cui possiamo godere siano state decisive: sono portata a pensare che la concentrazione di chi era in campo abbia fatto la differenza”.

Giorgia Ronga (terzino Handball Trapani): “Abbiamo commesso alcuni errori di concentrazione, sia in attacco che in difesa. È vero, però, che abbiamo anche tutto e contrastato al massimo delle nostre possibilità una squadra fortissima come Salerno. Siamo soddisfatte di quello che stiamo ottenendo in questo campionato. Sapevamo che oggi avremmo affrontato una sfida molto complicata. Adesso, sosta di una settimana e ci prepareremo al meglio per la prossima gara contro Mestrino, che si giocherà fra quindici giorni e sarà un confronto imlortante nella lotta per la salvezza”.

PROSSIMI IMPEGNI

Sabato 7 novembre – ore 17, Alì Best Mestrino-AC Life Style Handball Erice, gara valevole per la settima giornata di campionato.

Sabato 14 novembre – ore 15, Handball Trapani-Alì Best Espresso Mestrino, gara valevole per l’ottava giornata di campionato.

Brixen Sudtirol-Handball Trapani, gara valevole per la settima giornata, è rinviata a mercoledì 18 novembre, alle ore 19.30.