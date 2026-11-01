Caro voli per Natale, l’allarme di Codacons: “Cifre da capogiro per il rientro dei fuorisede”

Anche quest’anno, il rientro a casa in aereo per le feste di fine anno si preannuncia come un vero e proprio salasso per i fuori sede meridionali che lavorano o studiano nelle regioni del centro-nord. A denunciare l’impennata delle tariffe è il Codacons, che ha analizzato i costi dei biglietti interni per i collegamenti tra il Nord e il Sud Italia nel periodo natalizio.

Le tratte più onerose

Ipotizzando una partenza il 23 o 24 dicembre con rientro il 6 gennaio, i prezzi minimi di andata e ritorno raggiungono cifre da capogiro. La rotta più cara è la Milano-Reggio Calabria, con biglietti che partono da 427 euro, seguita dalla Milano-Trapani (383 euro). Salati anche i voli da Torino verso Reggio Calabria (359 euro), Catania (354 euro) e Brindisi (349 euro).

Costi elevati verso tutto il Mezzogiorno

Spostarsi verso le isole o il meridione richiede comunque un notevole impegno economico: volare da Firenze a Palermo costa almeno 345 euro, mentre per raggiungere Catania da Verona, Bologna o Venezia la spesa base è di 340 euro. Si attestano su cifre simili anche i collegamenti Milano-Foggia (330 euro), Milano-Crotone (308 euro) e Verona-Bari (300 euro).

Spese accessorie e impatto sui viaggiatori

A queste cifre base occorre aggiungere i costi extra per il bagaglio a mano e la selezione del posto. La situazione colpisce in modo particolare studenti, lavoratori fuorisede e famiglie, costretti a sostenere esborsi gravosi o, nei casi più complessi, a rinunciare al viaggio per ritrovare i propri cari.

Rischio di ulteriori rincari

L’associazione dei consumatori mette infine in guardia sul futuro prossimo: con l’avvicinarsi delle date di partenza e l’inevitabile aumento della domanda, le compagnie aeree ritoccheranno i listini con ulteriori aumenti.

PREZZI MINIMI (andata 23 o 24 dicembre, ritorno 6 gennaio)

Milano-Trapani 383 euro (23 dic)

Torino-Catania 354 euro (23 dic)

Firenze-Palermo 345 euro (23 dic)

Verona-Catania 340 euro (23 dic)

Bologna-Catania 340 euro (24 dic)

Venezia-Catania 340 euro (24 dic)

Torino-Palermo 342 euro (23 dic)

Milano-Catania 342 euro (23 dic)

Firenze-Catania 321 euro (24 dic)

Bologna-Palermo 322 euro (24 dic)

Milano-Palermo 316 euro (23 dic)

Pisa-Catania 307 euro (23 dic)

Verona-Palermo 269 euro (23 dic)

Venezia-Palermo 219 euro (24 dic)

Pisa-Palermo 218 euro (24 dic)