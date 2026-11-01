Il Palermo FC celebra i 126 anni di storia con i suoi abbonati speciali

PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo FC celebra oggi, 1° novembre 2026, il 126° anniversario dalla propria fondazione. Una storia che attraversa le generazioni, custodita nei ricordi di chi ne ha accompagnato il cammino e continuamente rinnovata da chi sceglie, ogni giorno, di farne parte. Per questa ricorrenza, il Club ha scelto di rendere omaggio ai suoi abbonati più anziani, riconoscendo nei loro ricordi e nelle loro esperienze un patrimonio prezioso della propria identità. Per l’occasione, il Palermo ha così invitato allo Stadio Renzo Barbera le 10 abbonate e i 10 abbonati più anziani, come protagonisti assoluti di una serata indimenticabile: una festa di compleanno esclusiva insieme al Presidente Dario Mirri e al Museum Manager Giovanni Tarantino, storico e custode della storia del Club. Tra aneddoti e ricordi di epoche diverse, i venti abbonati si sono seduti a tavola da sconosciuti e si sono salutati riconoscendosi parte della stessa storia: quella del Palermo, che nel corso degli anni ha accompagnato e intrecciato le loro vite.

Con loro anche due tifosi anziani speciali: il giudice Leonardo Guarnotta, membro del Pool antimafia e più recentemente membro della Consulta legata alla rinascita del Palermo, e l’attore palermitano Tony Sperandeo, già protagonista, insieme a Roberto Lipari, di “Posto 22”, il cortometraggio realizzato in occasione del 125° anniversario del Club per raccontare la passione rosanero che si tramanda di generazione in generazione. Le celebrazioni per i 126 anni del Palermo proseguiranno questa sera in occasione di Palermo-LR Vicenza, gara in programma alle ore 19.30 allo Stadio Renzo Barbera. Gli stessi 20 abbonati saranno infatti protagonisti del cerimoniale pre gara, accompagnando i calciatori di entrambe le squadre al momento dell’ingresso in campo. E per rendere ancora più significativo l’omaggio alla storia del Club, i tifosi indosseranno le maglie della Retro Collection del Palermo, nata dalla collaborazione con Copa, azienda olandese specializzata nella produzione di abbigliamento calcistico retrò. Tre modelli che riprendono le maglie del 1909 e delle stagioni 1970-1971 e 1979-1980, riportando simbolicamente sul prato del Barbera epoche diverse della storia rosanero.

Accanto a loro, a rappresentare le nuove generazioni, ci saranno tre bambini abbonati accomunati da una coincidenza speciale: essere nati proprio il 1° novembre, nello stesso giorno del compleanno del Palermo. In quel momento, il passato e il futuro del Palermo si incontreranno: generazioni distanti nel tempo, ma unite dall’appartenenza alla stessa storia. Un’immagine che racchiude il significato più profondo di questo anniversario: una storia lunga 126 anni che continua a vivere nella memoria di chi l’ha attraversata e nella passione di chi, giorno dopo giorno, ne raccoglie l’eredità.

– Foto ufficio stampa Palermo FC –

(ITALPRESS).