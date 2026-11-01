Due novembre con allerta gialla: pioggia e vento in tutta la Sicilia

redazione

Due novembre con allerta gialla: pioggia e vento in tutta la Sicilia

Condividi su:

domenica 01 Novembre 2026 - 18:09

Due novembre con allerta gialla in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino meteo che prevede piogge e vento per il primo lunedì del mese.

In particolare, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali, con quantitativi moderati. Da isolate a sparse, localmente anche a
carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Le temperature rimarranno tendenzialmente invariate. I venti saranno da forti a burrasca sui quadranti settentrionali. Mari da molto mossi ad agitati.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta