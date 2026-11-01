Due novembre con allerta gialla: pioggia e vento in tutta la Sicilia

Due novembre con allerta gialla in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino meteo che prevede piogge e vento per il primo lunedì del mese.
In particolare, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali, con quantitativi moderati. Da isolate a sparse, localmente anche a
carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Le temperature rimarranno tendenzialmente invariate. I venti saranno da forti a burrasca sui quadranti settentrionali. Mari da molto mossi ad agitati.