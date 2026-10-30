Rendiconto della Regione, risolto il problema informatico. Schifani “Ripartono le assunzioni”

PALERMO (ITALPRESS) – È stato risolto stamattina all’alba il problema informatico che impediva all’assessorato dell’Economia il caricamento dei dati del rendiconto della Regione Siciliana sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). Sono state, infatti, superate le criticità che avevano determinato la sospensione della firma dei contratti dei nuovi assunti. “Ringrazio tutto il personale che in questi giorni ha lavorato con abnegazione, senza guardare agli orari, per risolvere il problema e consentire la ripresa delle procedure – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani -. Un impegno prezioso per dare una risposta concreta a chi attende di iniziare il proprio lavoro al servizio della nostra amministrazione”. Nelle prossime ore saranno comunicate le informazioni relative alle modalità per la firma dei contratti.

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