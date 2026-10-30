kickboxing, due marsalesi in vetta al Glory e al Trophy

Ottime prestazioni degli atleti marsalesi della Trinacriabjj, Valentino Valente e Francesco Caldarella, che hanno brillato sia sui palcoscenici internazionali che nazionali. Valente, in particolare, ha fatto il suo esordito sul ring della più importante promotion mondiale di kickboxing, il Glory, lottando nell’evento che si è tenuto in Belgio e riportando una netta vittoria. Lo stesso giorno Caldarella si è confrontato con altri atleti di jiu jitsu nell’Italian International Trophy di Roma, vincendo a mani basse due medaglie d’oro.