kickboxing, due marsalesi in vetta al Glory e al Trophy

redazione

kickboxing, due marsalesi in vetta al Glory e al Trophy

Condividi su:

venerdì 30 Ottobre 2026 - 11:13

Ottime prestazioni degli atleti marsalesi della Trinacriabjj, Valentino Valente e Francesco Caldarella, che hanno brillato sia sui palcoscenici internazionali che nazionali. Valente, in particolare, ha fatto il suo esordito sul ring della più importante promotion mondiale di kickboxing, il Glory, lottando nell’evento che si è tenuto in Belgio e riportando una netta vittoria. Lo stesso giorno Caldarella si è confrontato con altri atleti di jiu jitsu nell’Italian International Trophy di Roma, vincendo a mani basse due medaglie d’oro.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta