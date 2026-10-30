Innovazione: l’ITET “Garibaldi” di Marsala trionfa all’HackersGen Event

Il 22 ottobre si è svolta presso il Palafacchetti di Treviglio (BG) l’edizione 2026 dell’HackersGen Event, organizzato dall’azienda Sorint.Lab e dalla fondazione GF Marilli ETS, con il supporto della rete M2A. L’evento ha visto la partecipazione di moltissimi allievi e docenti provenienti da tutta Italia. Due alunni dell’ITET “G. Garibaldi“ Yohaquim La Placa della 5ªC Elettronica e Christian Licata della 5ª A Informatica, accompagnati dal prof. Fabio Parrinello , hanno partecipato allo School Contest “Premio GFMarilli 2026 -IX edizione ottenendo la menzione speciale “per mancanza dello stesso prodotto sul mercato, bellissima presentazione, team molto unito e una grande sfida ingegneristica” con il progetto “ THERMIFLEX”. Progettata per coniugare massima mobilità e isolamento elevato, la tuta compie un salto evolutivo integrando la termoregolazione attiva a celle di Peltier. La fusione tra tessuto elastico e tecnologia termoelettrica offre un controllo intelligente del microclima corporeo, garantendo comfort e prestazioni ideali in qualsiasi condizione climatica o livello di sforzo.

L’idea è di usare THERMIFLEX nel Settore Industriale e Logistica – operatori in celle frigorifere industriali fino a -30 °C, fonderie, acciaierie o manutenzione di impianti termici estremi – nella Difesa e Soccorso (Emergency/Military) – personale di soccorso alpino, vigili del fuoco in fasi post-intervento, operatori in missioni in climi artici o desertici – nel Motorsport e Aerospaziale – Piloti soggetti a elevate temperature all’interno dell’abitacolo o tute di compensazione per ambienti ad alta quota – e in Ambito Medico, prevenzione di ipotermia o colpi di calore per operatori o pazienti in fasi di trasporto e primo soccorso. Il team ha preso parte a una sessione di approfondimento tecnico incentrata su sviluppo software, sicurezza e innovazione, frequentando il corso Pipeline Heroes, uno spazio per scoprire il dietro le quinte dei sistemi digitali moderni e capire cosa serve per portarli dal codice alla produzione. Cloud computing, container, automazione, Infrastructure as Code, DevOps e tecnologie open source sono stati il punto di partenza per esplorare come vengono progettate, distribuite e gestite infrastrutture e applicazioni moderne, introducendo gli studenti alle competenze tecniche utilizzate nei team IT più evoluti.