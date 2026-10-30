“Il calendario venatorio è illegittimo”, stop del Tar alla caccia in Sicilia

La Terza sezione del Tar di Palermo, presieduta da Roberto Valenti, ha annullato il decreto assessoriale del 21 maggio 2026, firmato dall’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, relativo al calendario venatorio 2026-2027. Una decisione che rappresenta uno stop per gli appassionati di caccia e una vittoria per le realtà che avevano avanzato il ricorso: Federazione nazionale Pro Natura Aps e Leal (Lega antivivisezionista Ets).

I giudici amministrativi hanno motivato l’annullamento alla luce della “illegittimità” del calendario venatorio regionale “adottato – si legge – in assenza di un piano faunistico-venatorio aggiornato”.

“Come evidenziato dai giudici amministrativi, alla luce della legislazione regionale vigente e del principio di precauzione sancito dall’ordinamento eurounitario, l’annullamento giurisdizionale del decreto – sostengono le associazioni – comporta l’impossibilità immediata di esercitare l’attività venatoria sull’intero territorio siciliano per la corrente stagione”. L’assessorato regionale all’Agricoltura è stato anche condannato al pagamento delle spese: quattromila euro. “La sentenza del Tar Sicilia ripristina con forza la legalità e la preminenza della tutela ambientale e della biodiversità rispetto all’attività venatoria, in perfetta aderenza ai principi dell’articolo 9 della nostra Costituzione – dicono i legali difensori delle associazioni ambientaliste e animaliste, Luca D’Agostino, Aurora Rosaria Lopresete e Mariachiara Giovinazzo -. I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile che non si può prescindere da una seria e aggiornata pianificazione faunistica scientifica. Pretendere di regolamentare la caccia sulla base di un piano faunistico fermo al 2013, obsoleto da oltre un decennio, costituiva un grave vizio di istruttoria e una lesione del principio di precauzione. L’effetto di questo annullamento, come esplicitato nella decisione, è lo stop immediato all’attività venatoria in Sicilia per la stagione in corso. È una vittoria fondamentale per la protezione della fauna selvatica e della natura nel territorio siciliano, che auspichiamo induca finalmente le istituzioni regionali ad adempiere ai propri doveri di programmazione e tutela prima di consentire qualunque prelievo sul territorio”.