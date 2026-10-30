Al Cinema Golden di Marsala Favino-Orlando in “Dio ride”

Al Cinema Golden di Marsala verrà proiettato il film “Dio ride” di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando alle ore 17.30, 19.30 e 21.30. Nel cuore del ‘600 Frate Leopoldo da Casamacchia racconta il Vangelo con una gioia contagiosa portando, a chi lo ascolta, sollievo e speranza. Il suo messaggio si diffonde di villaggio in villaggio, conquistando il cuore di migliaia di persone. Un clamore che porta il Papa ad affidare il caso al cardinale Maculani, il più autorevole inquisitore del suo tempo…