Ancora controlli su strada dei Carabinieri delle Compagnie di Marsala e Mazara del Vallo, in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I militari hanno eseguito dei servizi straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale del centro cittadino e segnatamente interessati dal fenomeno della movida. Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria competente 8 persone:

tre soggetti, due giovani marsalesi di 21 anni e un mazarese di 35 anni, che a seguito di perquisizione veicolare è stato trovato il possesso di un tirapugni e di un rasoio di 18 cm e un coltello a serramanico di 17 cm e una mazza da baseball;

quattro soggetti, due marsalesi di 41 e 26 anni e due mazaresi di 23 e 37 anni, sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti;

un 43enne di Partanna che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 2 cartucce rispettivamente calibro 30/06 winchester e calibro 380 fiocchi, sottoposte a sequestro.

Tre le 210 persone identificate a bordo di 151 mezzi sono state elevate diverse sanzioni e segnalati alla Prefettura di Trapani 2 soggetti in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.