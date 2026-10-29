“Gli ultimi moziesi”, il libro di Giuseppe Donato al Museo Lilibeo

Domani, venerdì 30 ottobre, alle ore 17.30, nella sala conferenze Maria Luisa Famà del Museo Lilibeo, si terrà la presentazione del saggio “Gli ultimi moziesi” di Giuseppe Donato, medico e appassionato studioso di storia e geomorfologia della Laguna dello Stagnone di Marsala e delle sue Isole, tematiche già oggetto della sua precedente opera, L’isola che non c’era. Lo Stagnone e altre storie (Ed. Danaus, 2023).Dialogheranno con l’autore lo storico Rosario Lentini, cui si deve la prefazione del volume, e l’archeologa Maria Pamela Toti. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici del Parco in collaborazione con il Parco archeologico di Lilibeo e la libreria Mondadori. Il testo ricostruisce, con ricchezza di fonti storiche e documentali, la storia moderna dell’isola di San Pantaleo che, dopo aver quasi perduto le tracce fenicie ed essere stata frazionata in terreni agricoli con vigneti e tanti proprietari, recupera la propria unità territoriale e l’origine millenaria grazie ad un visionario mecenate inglese, Joseph Isaac Spadafora Whitaker, che ne riscopre le radici nella città di Mozia, l’isola fenicia nota in tutto il mondo. Giuseppe Donato offre un racconto puntuale e preciso di questa appassionante storia, dal Medioevo alla fine dell’Ottocento.