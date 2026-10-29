Tornado a Marsala, il Comune acquisisce le istanze di risarcimento danni. C’è tempo fino al 12 novembre

Come preannunciato nel corso della recente conferenza stampa, il Comune di Marsala – con un Avviso Pubblico online alla pagina istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/evento-meteorologico-del-09-10-2026, ha avviato una puntuale ricognizione dei danni causati dall’evento meteorologico dello scorso 9 ottobre, finalizzata alla quantificazione dei contributi.

I tornadi hanno particolarmente interessato le contrade di Terrenove, Bambina, Cuore di Gesù e Strasatti, con ingenti danni a persone, abitazioni, infrastrutture, attività produttive e coltivazioni.

Ditte e privati – entro il prossimo 12 novembre – devono presentare apposita richiesta contributo, secondo le modalità indicate nel suddetto Avviso a firma della sindaca Andreana Patti, utilizzando la modulistica scaricabile da https://comune.marsala.tp.it/it/page/tromba-d-aria-del-9-ottobre-informazioni-utili

I moduli B1 (privati) e C1 (attività) devono essere compilati dagli aventi titolo al contributo, anche con riguardo agli autoveicoli.

Chi ha già inviato istanza per i danni subiti deve ripresentarli attraverso i suddetti moduli approvati dalla Protezione Civile Regionale.

Come evidenziato nell’Avviso, “il contributo sarà determinato dopo l’istruttoria, in base ai danni accertati e documentati, nonché alle risorse effettivamente stanziate e disponibili. Presentare la domanda non dà automaticamente diritto al contributo che non copre integralmente i danni subiti, ma è necessaria ai fini della successiva fase”.