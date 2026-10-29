Schifani “La Sicilia cresce, anche il lavoro registra progressi” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia cresce”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel suo saluto alla quarta edizione del Forum Act Tank Sicilia, che si è aperto al Castello Utveggio di Palermo, dal titolo ‘Strategie e politiche per una Sicilia – al centro del Mediterraneo – aperta, attrattiva e connessa’.

L’Act Tank Sicilia è la piattaforma lanciata nel 2021 da TEHA Group con l’obiettivo di definire azioni concrete per dare un impulso alla crescita della Regione. “Nel 2024 la crescita reale è stata dell’1,8%, la più alta tra le regioni italiane. Anche il lavoro registra progressi”.

Schifani ha poi aggiunto: “Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il Rendiconto 2025 con sette miliardi e 360 milioni di euro. Il risultato di un lavoro portato avanti con determinazione e che ha restituito credibilità all’amministrazione regionale”.

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