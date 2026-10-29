Pichetto all’Alleanza sul nucleare “Neutralità tecnologica per decarbonizzare

ROMA (ITALPRESS) – “che permetta agli Stati membri di valorizzare il proprio mix energetico e di scegliere un percorso di decarbonizzazione che rifletta le specificità dei propri sistemi energetici nazionali”. Lo ha dichiarato ilintervenendo alla riunione dei“Sono lieto di potervi comunicare – ha annunciato il ministro – che l’Italia lo scorso 15 ottobre è entrata in vigore la legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile sono attualmente in fase di predisposizione i decreti legislativi attuativi, finalizzati a definire un quadro normativo organico per l’eventuale sviluppo dell’energia nucleare in Italia”.Il ministro ha ribadito “l’importanza dell’elettrificazione come asse portante della decarbonizzazione” ricordando al contempo “il contributo di idrogeno, gas rinnovabili, biocarburanti, cattura e stoccaggio del carbonio, tutti settori in cui l’italia sta sperimentando ed investendo”.

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