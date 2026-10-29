Carta “Dedicata a te”: a Marsala e Petrosino pubblicati gli elenchi dei beneficiari

Pubblicati sui siti istituzionali del Comune di Marsala e Petrosino gli elenchi dei beneficiari della Carta “Dedicata a te”. L’elenco è stato predisposto dall’INPS che, preliminarmente, ha selezionato i nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, non percettori di altri sussidi o indennità. I cittadini già in possesso della Carta dovranno solamente controllare di essere stati confermati nel suddetto elenco anche per il corrente anno. I beneficiari iscritti in elenco ma non ancora in possesso della carta, potranno ritirarla – a decorrere dal prossimo 4 novembre – presso gli Uffici Postali. Per Marsala questo il link: Si trova online agli indirizzi https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/carta-dedicata-a-te-anno-2026. Negli Uffici del Segretariato Sociale di via G. Falcone (da lunedì a venerdì ore 9/13; martedì e giovedì ore 15/17) è comunque possibile ritirare la lettera contenente l’abbinamento tra il codice fiscale del beneficiario e il codice identificativo della carta assegnata, da consegnare all’Ufficio Postale. La Carta “Dedicata a te” deve essere attivata effettuando il primo pagamento tra il 4 novembre e il prossimo 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Inoltre, la somma assegnata dovrà essere spesa entro il 10 ottobre 2027 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

A Petrosino invece, sono 433 le carte assegnate al nostro Comune nell’ambito della misura “Carta Dedicata a Te”, destinata al sostegno delle famiglie per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Il contributo è di 500 euro per il 2026 e di 500 euro per il 2027, per un totale di 1.000 euro nel biennio. Cosa devono fare i cittadini? Non è necessario presentare alcuna domanda: i beneficiari vengono individuati direttamente dall’INPS sulla base dei requisiti previsti. Dal 4 novembre 2026, i cittadini ammessi potranno recarsi presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune, in via X Luglio, muniti di un documento di riconoscimento, per ritirare la comunicazione con i dati necessari per identificare la carta assegnata. Per verificare la propria presenza nell’elenco dei beneficiari è necessario disporre del numero di protocollo riportato sull’attestazione ISEE. Attenzione alla scadenza: il primo acquisto con la carta dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, per non perdere la quota relativa al 2026. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Petrosino.