Arti marziali: il marsalese Giampiero Puleo insignito del Drago d’Oro 2026

Marsala conquista l’Europa delle arti marziali. Il Premio Drago d’Oro è uno dei massimi riconoscimenti internazionali nel mondo delle arti marziali, conferito dalla IAMAF – International All Martial Arts Federation. L’evento, che si svolge ogni due anni in uno Stato diverso ha visto quest’anno la candidatura del Maestro Puleo, approvata con voto unanime e tutti voti positivi dalla commissione.Il Maestro Giampiero Puleo, 5° Dan, è stato insignito del prestigioso Premio Golden Dragon 2026 nella categoria “Contributo Eccezionale alle Arti Marziali” durante la cerimonia ufficiale svoltasi nella Repubblica Ceca.Un percorso iniziato a 17 anni, non come sport, ma con un obiettivo più nobile: trasmettere ad altri le conoscenze acquisite. Oggi, poco più che quarantenne, guida la sua scuola a Marsala e viene riconosciuto a livello internazionale per la capacità di trasmettere i valori tradizionali delle arti marziali in un mondo frenetico. La prossima edizione del prestigioso premio si terrà nel 2028 a Düsseldorf, in Germania.