Sicurezza Marsala, 955 persone controllate. “Avviata indagine social per chi diffonde false notizie”

Rafforzati i controlli nelle contrade della zona sud dopo i recenti episodi. Identificati i presunti autori di un episodio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Al via le indagini sulle false notizie diffuse sui social.

La sicurezza a Marsala torna al centro dell’attenzione delle istituzioni, che puntano a rafforzare i controlli sul territorio e a contrastare il clima di allarme diffuso soprattutto nelle contrade della zona sud. Nella mattinata del 27 ottobre, il Municipio ha ospitato una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dalla Prefetta Daniela Lupo, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica Fernando Asaro, della sindaca Andreana Patti, del presidente del Consiglio comunale e dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. Al centro dell’incontro, il bilancio delle misure decise il 15 ottobre e l’analisi dei più recenti episodi. Per quello verificatosi nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, sono già stati identificati i presunti autori grazie alle indagini e alla tempestiva denuncia.

Quasi mille persone controllate in dodici giorni

Proseguono i servizi antisciacallaggio predisposti dopo il grave evento calamitoso del tornado che ha costretto alcuni residenti ad abbandonare le proprie abitazioni. Sono stati inoltre potenziati i controlli nelle contrade di Fornara, Ventrischi, Strasatti, Pastorella, Bambina, Ponte Fiumarella e Sant’Anna, con particolare attenzione alle ore serali e notturne. Dal 13 al 24 ottobre le Forze dell’Ordine hanno identificato 955 persone, controllato 496 mezzi, rilevato 41 infrazioni al Codice della strada ed eseguito otto perquisizioni. Da giugno a ottobre, quattro servizi straordinari di controllo hanno interessato il centro storico di Marsala e Strasatti, con 360 persone e 125 veicoli controllati, tre esercizi commerciali verificati e 23 posti di controllo. Alle operazioni hanno partecipato Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale e reparti specializzati.

La Procura: “Solo undici denunce per furti in casa”

Nel corso della riunione, il Procuratore Fernando Asaro ha evidenziato che da agosto a oggi sono state presentate soltanto 11 denunce contro ignoti per furti in abitazione, senza indicazioni di sospetti, e nessuna denuncia per rapina. Un dato richiamato nel confronto sul clima di preoccupazione che si è diffuso in città e nelle contrade. La Procura ha messo in guardia dalle iniziative autonome di cittadini intenzionati a individuare persone ritenute sospette: oltre a poter configurare violazioni di legge, simili comportamenti rischiano di compromettere le indagini e mettere in pericolo gli stessi partecipanti.

Indagini sulle false notizie sui social

La Prefetta Daniela Lupo ha annunciato anche l’avvio di un’attività investigativa, affidata a Questura, Polizia Postale e Carabinieri, per individuare i responsabili della diffusione di false notizie sulle piattaforme social, ritenute fonte di allarmismi e tensioni sociali. L’obiettivo è proseguire con i servizi di prevenzione e controllo già intensificati, contrastando al contempo la circolazione di informazioni non verificate. Il Prefetto ha infine invitato, attraverso la sindaca, gli eventuali comita