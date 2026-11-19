Al Cine Don Bosco di Marsala verranno proiettati due film. Il primo è il “Il Rumore delle cose nuove”, film diretto da Paolo Genovese con Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, che intreccia le vite di sette persone che, pur vivendo esistenze apparentemente distanti, finiscono risucchiate dallo stesso vortice dopo un incontro inatteso. La curiosità di un bambino innesca una serie di eventi che intrecciano le vite di tre coppie milanesi, facendo emergere segreti, bugie e rancori rimasti a lungo nascosti. Un intreccio di relazioni, fragilità e verità scomode che costringerà ciascuno a fare i conti con il proprio passato. La programmazione si terrà alle ore 18 e 21.45. Continua invece la proiezione di “Un weekend artificiale” di e con Leonardo Pieraccioni solo alle ore 20.

