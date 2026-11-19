La Nuova Pallacanestro Marsala si prepara a una trasferta impegnativa sul parquet della BCC La Riscossa Comiso, formazione che attraversa un ottimo momento di forma, reduce da tre vittorie consecutive. Per i ragazzi di coach Giuseppe Grillo sarà un appuntamento importante per ritrovare fiducia, continuità e soprattutto quei risultati che possano dare nuovo slancio al percorso in campionato.

I padroni di casa arrivano alla sfida forti del netto successo ottenuto contro il CUS Palermo, superato per 91-61 nell’ultimo turno. Una prestazione convincente, nella quale si sono distinti Andrea Tartaglia, autore di 16 punti, e Milos Mihajlovic, che ne ha realizzati 14. Numeri che confermano la qualità di un gruppo capace di esprimere un basket efficace e di sfruttare al meglio il fattore campo. Situazione differente per la Nuova Pallacanestro Marsala, che nelle ultime tre giornate ha raccolto una vittoria e due sconfitte. Nell’ultimo impegno, contro la Dierre, è arrivato uno stop per 78-57, nonostante l’ottima prova individuale di Mirko Vagnuzzi, autore di 25 punti.

Al di là dei risultati, in casa marsalese resta la consapevolezza delle potenzialità di un gruppo che sta lavorando per trovare maggiore equilibrio e continuità nell’arco dei quaranta minuti. Durante la settimana, lo staff tecnico ha concentrato l’attenzione sugli aspetti da migliorare, con l’obiettivo di affrontare la prossima gara con maggiore intensità, attenzione difensiva e determinazione. La trasferta di Comiso rappresenta dunque un banco di prova importante, non soltanto per la classifica, ma soprattutto per la crescita della squadra. Serviranno concentrazione, spirito di sacrificio e una prestazione collettiva per contrastare un avversario in fiducia. La Nuova Pallacanestro Marsala vuole ripartire dal lavoro quotidiano, dalla compattezza del gruppo e dalla volontà di reagire alle difficoltà. Il campionato è ancora lungo e ogni partita rappresenta un’opportunità per crescere, migliorare e dimostrare il proprio valore. A Comiso serviranno cuore, carattere e determinazione. Marsala vuole tornare a sorridere.