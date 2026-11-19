Ieri si è inaugurato il plesso “Guglielmo Marconi” di via Ugo Bassi a Trapani, la sesta scuola riqualificata dal punto di vista sismico ed energetico grazie al Pnrr. Un ulteriore finanziamento ottenuto recentemente consentirà l’attivazione della mensa scolastica e dal 2027 si potrà effettuare finalmente il tempo pieno. L’edificio di via Ugo Bassi è stato riconsegnato ad alunni e insegnanti dopo un intervento da un milione e 63 mila euro, finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della rigenerazione urbana. Le opere hanno riguardato strutture portanti, impianti, servizi igienici e facciate. Il risultato principale riguarda la sicurezza sismica. Sul tetto, ripulito e reso impermeabile, un impianto fotovoltaico per ridurre i consumi energetici, Migliorata anche la qualità degli ambienti. Sono state installate 28 unità di ventilazione meccanica, che immettono aria esterna filtrata ed estraggono quella interna, recuperando parte del calore. Il sistema coinvolge anche palestra e laboratori. Completamente rinnovato l’impianto elettrico, con nuovi quadri e illuminazione a Led regolabile nelle singole aule.

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