Il prossimo 22 dicembre si terrà l’udienza a carico di Claudia Busetta e Marcello La Vardera, ex soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, citati a giudizio dalla Procura per diffamazione in concorso ai danni del presidente Piero Culcasi. «Provo amarezza per quanto è accaduto – commenta Culcasi –, perché vedere messa in discussione la propria onorabilità davanti a tutti i soci non è una cosa che si dimentica facilmente. Sono però soddisfatto che davanti a un giudice penale, con tutte le garanzie per gli imputati da ritenersi non colpevoli fino a sentenza definitiva, ci sia la possibilità di fare chiarezza. Per la LNI di Trapani, nonostante il giudizio pendente sui due ex soci, questa è una pagina chiusa, e una pagina da dimenticare. Guardo alle attività future della Sezione e del nuovo CdA prossimo all’insediamento, con speranza e con la voglia di lavorare per i nostri soci e per la città».

La querela presentata da Piero Culcasi prende le mosse nel marzo 2025 dopo che Busetta e La Vardera inviarono ai soci della LNI – Trapani una e-mail con un documento intitolato “Dimissioni”. In quel testo, con riferimento diretto al presidente Culcasi, comparivano espressioni come “diffamatore”, “malfattore” e persona che “distorce la realtà”. Culcasi sporse querela. All’esito delle indagini nelle scorse settimane la Procura della Repubblica, ha emesso il decreto di citazione a giudizio per Busetta e La Vardera per diffamazione in concorso (artt. 110 e 595 C.P). «Quella e-mail – ricorda Culcasi – non fu un episodio isolato. Fu l’espressione plateale di un’azione di disturbo che scosse la Sezione dall’interno e che portò le segnalazioni fino alla Presidenza Nazionale, costretta a disporre verifiche: tempo, energie e risorse sottratti al lavoro quotidiano di una Sezione impegnata a mettere ordine e a crescere». L’esito di quelle verifiche, condotte da un consigliere nazionale prima, e poi dal Vice Presidente Nazionale, Ammiraglio LucianoMagnanelli, è stato favorevole. Le relazioni parlano chiaro: la Sezione “appare vitale, ben integrata nel territorio e con una gestione economica sana e in crescita”, con aumento dei soci e delle entrate, strutture “in ottime condizioni” e ampliamenti in programma. E ancora: “La sezione sta operando molto bene, e merita di essere sostenuta dalla Presidenza Nazionale davanti ai propri soci in questo particolare momento di esposizione mediatica non sempre favorevole”.

«Mi fa piacere ricordare – aggiunge ancora Culcasi – che nella nota della Presidenza Nazionale, l’Ammiraglio Donato Marzano, del quale mi onoro aver incassato la fiducia, mi ha esortato “nel continuare con determinazione sulla strada intrapresa” e che la “particolare esposizione mediatica non sempre favorevole” è nata da chi, come Busetta e La Vardera ha scelto di portare lo scontro fuori dalle sedi statutarie, davanti a tutti i soci e sui media. Al di là dell’esito del giudizio penale, nel rispetto delle garanzie spettanti agli imputati, ne portano la responsabilità, per aver fatto correre alla Sezione il rischio di incrinare il rapporto con la città e con le sue istituzioni, e di aver avvelenato il clima di un’associazione che vive di volontariato, di spirito di servizio, di sport e di solidi legami personali. Proprio quest’anno la LNI Trapani ha ricevuto l’encomio della FIV – Federazione Italiana Vela per le attività sportive prodotte nel 2026».

«Le polemiche interne sono definitivamente chiuse – conclude Culcasi, prossimo a lasciare l’incarico tra pochi giorni –, ma avevo il dovere di dire come sono andate le cose, perché i soci, i partner istituzionali e la città sappiano che a Trapani si è lavorato e si lavora con un unico obiettivo: servire il mare e la comunità trapanese».