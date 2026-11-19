I beneficiari del centro di accoglienza di Paceco del Progetto SAI Marsala hanno partecipato a un corso accelerato di educazione stradale tenuto dal comando della polizia municipale. Le lezioni si sono tenute nella struttura che ospita complessivamente 21 ragazzi provenienti da Tunisia, Egitto, Senegal, Somalia, Guinea e Burkina Faso, gestita dalla Cooperativa Sociale Badia Grande sotto la responsabilità di Anna Maria Ruggirello. L’iniziativa rientra nel progetto “SAI Marsala in rete: rete territoriale per l’orientamento, la tutela e l’inclusione”. Questa azione conferma l’approccio della cooperativa sociale Badia Grande, il cui impegno supera la semplice garanzia di vitto e alloggio per i giovani giunti nel nostro Paese in cerca di un futuro dignitoso dopo percorsi complessi.

L’obiettivo quotidiano dell’ente mira infatti ad abbattere ogni ostacolo pratico, linguistico e normativo, favorendo così una reale integrazione nel tessuto sociale locale. Un traguardo reso possibile dal lavoro sinergico di un’équipe multidisciplinare composta dall’assistente sociale Vita Messina, dalla mediatrice Elina Begisheva, dall’operatrice legale Giusy Lo Gelfo, dall’operatrice all’accoglienza Rosalba Rizzo e dall’insegnante di lingua italiana Anna Lisa Stabile. A guidare l’incontro è stato l’ispettore capo Silvana Rappazzo, che ha illustrato i fondamenti della sicurezza stradale partendo dal riconoscimento della segnaletica verticale e orizzontale fino ai comportamenti corretti da tenere lungo le strade cittadine ed extraurbane. Ampio spazio è stato dedicato alle regole per la circolazione di monopattini e biciclette a pedalata assistita. Per questi ragazzi, tali mezzi rappresentano uno strumento indispensabile di autonomia: consentono infatti di raggiungere ogni giorno i luoghi di lavoro e la sede più vicina del CPIA, la scuola dove studiano per apprendere la lingua italiana.

Durante le diverse ore di formazione, il supporto dell’equipe della cooperativa si è dimostrato fondamentale. Grazie alla mediazione costante degli operatori e dell’equipe multidisciplinare della Cooperativa Badia Grande, i beneficiari del SAI Marsala hanno superato le iniziali barriere linguistiche, trasformando una lezione tecnica sull’educazione stradale in un dialogo aperto, umano e costruttivo con gli agenti della polizia municipale.