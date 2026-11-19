È stata inaugurata in occasione della Giornata mondiale dei poveri, celebrata domenica 15 novembre, presso i locali di Santa Veneranda a Mazara del Vallo, la nuova sede operativa della Caritas parrocchiale della Cattedrale. La struttura è stata dedicata alla memoria di monsignor Antonino Bellissima (parroco della Cattedrale per 34 anni, dal 1958 al 1992) e del canonico Vito Maria Calandrino (vice di don Bellissima per 25 anni). Alla cerimonia ha preso parte il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella che, nel suo intervento, ha sottolineato il profondo legame tra la Caritas e l’Eucaristia, definita «sacramento della carità». Un richiamo a riscoprirsi tutti poveri e bisognosi gli uni degli altri, superando ogni presunzione di autosufficienza e aprendosi alla relazione, alla vicinanza e alla condivisione.

Il pomeriggio è proseguito con la celebrazione della santa messa in Cattedrale, durante la quale il parroco, don Edoardo Bonacasa, ha conferito agli animatori Caritas il mandato per il nuovo anno pastorale. Nel suo intervento li ha esortati a essere un costante «pungolo» per la comunità, capace di risvegliare le coscienze, contrastare l’indifferenza e promuovere una concreta cultura della carità. La Caritas parrocchiale della Cattedrale negli ultimi anni è stata ospitata nella chiesa di San Nicola di Bari. Ora la nuova sede, dove viene fatto l’ascolto, la distribuzione di alimenti e la raccolta di indumenti. La Caritas parrocchiale della Cattedrale accoglie 182 famiglie, per un totale di 628 persone, con 13 animatori Caritas.

Inoltre, nell’Anno Giubilare dei 900 anni di fondazione del Monastero di San Michele a Mazara e in occasione della Giornata delle claustrali (Pro Orantibus) e della Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria, sabato 21 novembre, con inizio alle ore 7,10 (canto delle Lodi mattutine), nella chiesa del monastero di San Michele a Mazara del Vallo, si terrà un momento di preghiera presieduto dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella di Mazara del Vallo insieme alle comunità religiose della Diocesi, i consacrati e le consacrate. Il Vescovo terrà una riflessione a partire dalle parole che il Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le Società di Vita Apostolica hanno consegnato nella Lettera circolare del 28 gennaio 2026, “Profezia della presenza” sul tema “La vita contemplativa custodisce, nell’intercessione e nella fedeltà, la speranza quando la fede è provata”. Alle 7,45, consegna dei sussidi giubilari; ore 7,50, celebrazione dell’Ora Terza; ore 8, santa messa con rinnovo delle promesse della comunità claustrale e degli oblati; ore 9,30, colazione monastica nel chiostro, insieme alle monache benedettine Donna Giovanna e Donna Clara.

