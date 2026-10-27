Marsala: tentato omicidio in contrada Ciancio, arrestato un 28enne

Un 28enne lilibetano è stato sottoposto a un provvedimento di fermo dai Carabinieri di Marsala, in quanto indiziato di aver commesso un delitto. Residente in contrada Amabilina, il giovane è accusato di tentato omicidio ai danni di un coetaneo. I fatti risalgono alla sera dello scorso 26 ottobre e hanno destato particolare allarme nella comunità marsalese, già scossa da episodi delittuosi segnalati nelle settimane precedenti, soprattutto nella periferia sud del territorio lilibetano

L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito in seguito a una segnalazione pervenuta dal personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”, dove poco prima si era presentato un giovane del posto, con una profonda ferita da arma da taglio. Vista la gravità della ferita riportata che la rendeva in pericolo di vita, la vittima è stata sottoposta a un immediato intervento chirurgico.

Le immediate attività d’indagine avviate dai Carabinieri di Marsala mediante l’escussione di persone sui fatti e la visione delle immagini di video sorveglianza estrapolate dai sistemi presenti nelle vicinanze del luogo hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto autore della violenta aggressione consumata poco prima in contrada Ciancio.

Il grave quadro indiziario raccolto a carico del presunto autore è stato posto alla base del fermo di indiziato di delitto eseguito d’iniziativa dai Carabinieri la cui convalida è stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Marsala al gip.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica e le motivazioni sottese all’aggressione.

Il 28enne arrestato dai Carabinieri è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.