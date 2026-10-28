Contrasto all’immigrazione irregolare, rimpatriati 28 stranieri

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle iniziative realizzate dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell’Agenzia Frontex,

A bordo del volo 28 stranieri nord africani, scortati da personale specializzato in forza agli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La quasi totalità con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonchè in materia di armi e di stupefacenti.

In particolare, uno dei soggetti rimpatriati è stato trattenuto presso un CPR a seguito dei disordini scoppiati a Milano nella giornata del 18 ottobre scorso. Quest’ultimo, entrato nel territorio dello Stato dalla frontiera di Crotone come minore non accompagnato, era già stato espulso nel giugno 2026 per motivi di pericolosità sociale e accompagnato presso un CPR. Il provvedimento di espulsione era stato poi sospeso dal Giudice di Pace a seguito di ricorso e il soggetto era stato dimesso dal CPR. Lo straniero aveva poi richiesto asilo. L’istanza è stata rigettata dalla Commissione Territoriale competente. L’uomo è gravato da precedenti penali e di polizia per rapina, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, minaccia e atti persecutori, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione di rimpatrio è stata monitorata da un rappresentante del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).