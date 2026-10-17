A Torrazza sbarco di immigrati, alcuni rintracciati

Nei pressi del litorale petrosileno di Torrazza, alle prime luci del giorno, sono state trovate tracce di uno sbarco di immigrati. Probabilmente un gruppo di soggetti di nazionalità tunisina, sono giunti a riva non si sa come, ma potrebbero essere arrivati con un barchino. Dovrebbero essere almeno 7: 5 di loro sono stati rintracciati a 2 km di distanza, nei pressi di via Cafiso, dove c’è la scuola “Fanciulli”; è qui che hanno cercato riparo dopo notti di viaggio in mare. Altri 2 sono stati trovati sul territorio dalla Polizia Municipale che ha cercato di soccorrerli grazie anche al supporto di alcuni residenti per poi consegnati ai Carabinieri. Molti di loro erano minorenni. La Capitaneria di Porto sta cercando adesso il mezzo con cui il gruppo di tunisini è sbarcato.

Difficile raccontare le scene pesanti agli occhi dei soccorritori e dei cittadini. Qualcuno ha portato ai giovanissimi immigrati, bagnati e tremanti dal freddo, un pò d’acqua, qualche merenda per sfamarli. Hanno trovato riparo in una scuola, perchè quando ancora fuori è penombra, la mattina presto, hanno potuto scorgere le luci del “Fanciulli”. Ma la scuola, idealmente, fa anche questo: accogliere.