Favignana, anche Fratelli d’Italia smentisce “le preoccupazioni” di Forza Italia

Anche Fratelli d’Italia smentisce le voci che circolavano nell’arcipelago, specialmente in zona Forza Italia. Sulla questione intervengono congiuntamente il Commissario di Fratelli d’Italia per le Isole Egadi – Circolo La Frontiera Nino Maiorana e l’On. Giuseppe Bica i quali sottolineano che “Nessuna trattativa è in corso, nessun tavolo è stato aperto, nessun colloquio, diretto o indiretto, è stato avviato con il Sindaco Giuseppe Pagoto per un rimpasto o per un ingresso in Giunta”.

Ribadiscono con chiarezza che non è stata mai presentata alcuna richiesta di assessorato, né in forma ufficiale né attraverso canali informali; “Ogni voce contraria a quanto affermato è da considerarsi priva di fondamento e strumentale – insistono – Il coordinamento politico e organizzativo di Fratelli d’Italia sul territorio delle Isole Egadi fa capo esclusivamente al Commissario Nino Maiorana“.

Ed infine: “Come Fratelli d’Italia Isole Egadi – affermano i due – siamo totalmente estranei a qualsiasi dinamica di palazzo. Non è stata mai presentata alcuna richiesta di assessorato, né in forma ufficiale né attraverso canali informali. Non ci interessano le poltrone, ci interessano le soluzioni”.