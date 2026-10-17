Alcamo, arrestata coppia per spaccio di cocaina

I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, hanno sottoposto a perquisizione l’uomo notato in atteggiamento guardingo nella via Vittorio Veneto. All’esito della perquisizione personale i dubbi dei Carabinieri si sono rivelati fondati in quanto il l’uomo occultava due involucri con circa 5 grammi di cocaina che sono stati sequestrati. L’attività di perquisizione è stata estesa al domicilio dell’uomo dove era presente la donna che, vedendo arrivare il marito con i militari, avrebbe cercato di disfarsi di ulteriori 200 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento gettando il tutto dalla finestra. Recuperata tutta la sostanza ed il materiale i coniugi sono stati arrestati e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.