Il marsalese Samuele Marino trionfa al Campionato Trofeo Suzuki

Samuele Marino ha trionfato al Campionato Trofeo Suzuki GSX 8R Cup con la sua squadra la E&E. ​Una stagione esaltante, condotta con determinazione e chiusa con la conquista del titolo. Il pilota marsalese ha infatti centrato la vittoria nelle prime due gare stagionali disputate sui circuiti di Misano e Imola. ​Il cammino ha visto poi altri piazzamenti di rilievo: un secondo posto al Mugello, un 5° posto in una difficile gara sul bagnato nuovamente a Misano, e un altro preziosissimo secondo posto conquistato sul tracciato di Vallelunga. Proprio quest’ultimo podio ha blindato definitivamente la classifica, permettendo a Marino di laurearsi campione. ​Archiviato il successo, l’orizzonte di Samuele Marino guarda già oltreoceano. Tra i mesi di febbraio e marzo del prossimo anno il giovane pilota lilybetano volerà in America per affrontare una prestigiosa competizione sempre in sella alla sua Suzuki, nel celebre contesto del MotoAmerica a Daytona.