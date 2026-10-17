Egadi, ma quale crisi di maggioranza

Il Movimento per le Egadi Pagoto Sindaco replica al coordinamento locale di Forza Italia, che aveva sollevato dubbi sulla tenuta della maggioranza.

Nessuna crisi all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco, al contrario: il gruppo consiliare Movimento per le Egadi Pagoto Sindaco respinge con decisione le ipotesi di tensioni interne e di possibili fratture, emerse dalle recenti considerazioni del coordinamento locale di Forza Italia.

In una presa di posizione, il gruppo definisce tali ricostruzioni “lontanissime dalla realtà” e intende così fugare ogni dubbio sulla solidità dell’alleanza politica e amministrativa che sostiene il primo cittadino.

Il Movimento per le Egadi rivendica la propria natura civica ed eterogenea, capace di rappresentare sensibilità differenti e le comunità di tutte e tre le isole dell’arcipelago. Una pluralità che, secondo il gruppo, non costituisce un elemento di debolezza, ma una ricchezza sulla quale costruire l’azione amministrativa. Da qui la conferma non soltanto della compattezza della maggioranza, ma anche del pieno sostegno al sindaco.

Nella replica non manca una stoccata all’opposizione. Secondo il gruppo di maggioranza, infatti, le prime divisioni politiche si sarebbero manifestate proprio al suo interno, mentre la coalizione che sostiene l’amministrazione rivendica una linea condivisa e un orientamento comune sulle priorità da affrontare.

Il Movimento per le Egadi sottolinea inoltre la necessità di privilegiare, in questa fase, il confronto politico e la ricerca di convergenze programmatiche, anche con forze esterne alla maggioranza, purché si lavori su obiettivi concreti e nell’interesse della collettività.

Tra i temi indicati figurano i servizi, il turismo, la mobilità, lo sviluppo economico e la tutela del territorio e dei suoi abitanti. Questioni che, secondo il gruppo, richiedono una programmazione seria e una visione condivisa per il futuro dell’arcipelago.

La conclusione è affidata a una dichiarazione che suona come una risposta diretta alle osservazioni di Forza Italia: “Le chiacchiere stanno a zero. Noi preferiamo fare fatti”.

Il gruppo rivendica, infine, i risultati raggiunti nei mesi di attività amministrativa e di impegno politico, definiti evidenti e, in alcuni casi, straordinari e storici.

Una replica che mira a chiudere sul nascere le indiscrezioni sulla tenuta della maggioranza e a riportare il confronto politico egadino sui risultati amministrativi e sulle questioni che interessano concretamente cittadini, residenti e operatori economici delle isole.