Calcio a 5: il Marsala in cerca di conferme a Melilli

Dopo la bella vittoria in casa contro Gear Piazza Armerina, il Marsala Futsal torna in trasferta per una nuova sfida, questa volta contro il Città di Melilli. Sabato 17 ottobre, alle ore 16, al Palavillasmundo, contro il Melilli serviranno la stessa intensità, la stessa fame e la stessa voglia di lottare su ogni pallone come contro il Gear e senza fare sconti. Anche perché il passo falso in casa del Mazara è costato caro e gli azzurri di Mister Fiorenza se vogliono tenere il passo per la vetta della classifica, in un Campionato, quello di A2 Girone D, molto corto, deve mettersi di nuovo in pari e tornare a Capo Boeo con 3 importanti punti. Dopo la tripletta al Gear, nel pre-gara a parlare è Joao Luiz Bonato: “Stiamo facendo bene, contro il Melilli sarà una gara tosta, la squadra gioca da tanto tempo insieme. La nostra vittoria però ci ha ridato morale per riscattare il match col Mazara. Io sto bene, non mi sento fortunato, credo sia merito di tanto lavoro, tanto sacrificio ma se facciamo una buona gara il merito è di tutta la squadra. Sono contento, il Mister mi dice dove devo migliorare. Non possiamo sbagliare a Melilli se vogliamo vincere il Campionato”.

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Se il Marsala non ha incrociato negli ultimi anni le strade del Melilli, Mister Fiorenza conosce bene quella realtà: “Con altre squadre l’ho incontrato spesso, ha una formazione con giocatori di livello, forse i più bravi della categoria, difende tanto, marca tanto, ci può mettere in difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi cercando di colpire i loro punti deboli e staremo molto attenti. Grande rispetto per loro”.

Grande assente della gara sarà il portiere Nicolas Cosenza, Nazionale Under 19, che durante la partita contro il Gear ha riportato un serio infortunio che lo porterà via dai campi per alcuni mesi. “E’ richiesto un intervento – dice il Mister – e di conseguenza l’eventuale vittoria della partita sarà per lui. E’ un ragazzo giovane e in questo momento è con noi, gli stiamo vicino. Non sarà questo intoppo ad intralciare la sua carriera”. Al posto di Cosenza il Marsala Futsal è corso ai ripari ingaggiando Nikola Petkovic, classe 2000, che la scorsa stagione con il Futsal Cornedo ha ottenuto un’importante vittoria ai playoff di serie A2.

Questa la formazione con cui il Marsala scenderà in campo: Petkovic e Pacioni (P), Giubilei, Marino, Caropi, Chilelli, Bavaresco, Rizzi, Zullo, Patti (C), De Bartoli, Bonato.

A dirigere la gara: Andrea Antagonista (sez. Roma 2) Arbitro 1, Marcovalerio Scagnetto (sez. Roma 2) Arbitro 2, Andrea Paolo Nolfo (sez. Catania) crono.