Arte, libri e sport tra gli appuntamenti in Provincia di Trapani

Dalla fotografia contemporanea alla letteratura, passando per lo sport: il calendario degli eventi in provincia di Trapani propone diversi appuntamenti tra Gibellina, Castelvetrano e il territorio. Tra le iniziative in programma, una nuova mostra firmata da Liu Bolin, l’ultimo incontro della rassegna letteraria “Al centro della Parola” e il Triathlon Sprint dedicato alla memoria di Roberto Miceli. Sarà inaugurata sabato 17 ottobre al MAC – Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao di Gibellina “Macerie”, il nuovo progetto dell’artista cinese Liu Bolin, visitabile fino al 10 dicembre 2026. L’esposizione nasce dalle fotografie realizzate durante le performance che l’artista ha condotto a Gibellina e nel territorio del Belìce nel giugno scorso, nell’ambito di Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026. Conosciuto a livello internazionale come “The Invisible Man”, Bolin utilizza da oltre vent’anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione, facendolo scomparire visivamente nello spazio circostante. Una tecnica che diventa strumento di riflessione sul rapporto tra individuo e società, presenza e assenza, memoria e identità. La mostra presenta dieci fotografie, due delle quali realizzate proprio a Gibellina e nel territorio belicino, mettendo in relazione la figura umana con i luoghi, le loro trasformazioni e la memoria che custodiscono.

Sabato 24 ottobre si concluderà al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano la seconda edizione della rassegna letteraria “Al centro della Parola”, avviata lo scorso 21 marzo per iniziativa del direttore Sandro Petretto. L’ultimo incontro, in programma alle 18 nello spazio allestito al piano terra, vedrà protagonista il giornalista Angelo Barraco, che presenterà il libro “La boschetta. Storia vera di un duplice omicidio”. Il 17 e 18 ottobre torna anche il Triathlon Sprint, giunto alla 19ª edizione e dedicato alla memoria di Roberto Miceli, giovane concittadino scomparso. Due giornate all’insegna dello sport, della passione e dell’energia, con gare riservate a diverse fasce d’età. Sabato 17 ottobre sarà la volta della categoria giovanile, mentre domenica 18 scenderanno in gara gli atleti della categoria senior.