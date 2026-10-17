Gatta trovata impiccata vicino al porto: sdegno e denuncia

Un episodio di estrema crudeltà scuote Favignana. Una gatta, conosciuta per il suo carattere socievole e per l’affetto che riceveva da tanti residenti, è stata trovata impiccata nei pressi della banchina del porto. Secondo quanto denunciato, l’animale sarebbe stato prima torturato e poi ucciso. Una vicenda che ha suscitato indignazione e dolore nella comunità delle Egadi.

A portare all’attenzione pubblica l’accaduto è Tony Limantri, attivista e gattaro da tempo impegnato nella tutela degli animali. La denuncia è stata presentata alle forze dell’ordine, alle quali spetterà il compito di ricostruire quanto avvenuto e fare chiarezza sulle eventuali responsabilità.

La gatta non era un animale sconosciuto. La sua presenza nei pressi del porto faceva parte della quotidianità di molte persone, che erano abituate a incontrarla, accarezzarla e prendersene cura. Una creatura socievole, diventata familiare per chi vive e frequenta quella zona, la cui morte ha lasciato sgomento e amarezza.

Se le modalità denunciate dovessero trovare conferma, ci si troverebbe davanti a un episodio di inaudita violenza contro un essere indifeso. Un gesto che richiama l’attenzione sul tema della tutela degli animali e sulla necessità che simili vicende non vengano sottovalutate né dimenticate.

Adesso l’obiettivo è accertare i fatti e individuare chi possa essere coinvolto. Per questo, chiunque abbia assistito a episodi sospetti o disponga di informazioni utili è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine, evitando accuse non verificate e lasciando che siano le indagini a stabilire le responsabilità.

È lo stesso Limantri a lanciare un appello alla comunità: chi sa qualcosa parli. Anche un dettaglio, una testimonianza o un elemento apparentemente secondario potrebbero rivelarsi importanti per fare luce sull’accaduto.

La vicenda interpella l’intera comunità di Favignana. Il rispetto per gli animali si misura anche nella capacità di proteggere quelli più vulnerabili, che vivono accanto a noi e spesso affidano proprio agli esseri umani la propria sopravvivenza.