A29, resta chiusa la carreggiata verso Trapani: doppio senso nella galleria Segesta

Dal 20 ottobre scattano le modifiche alla viabilità per consentire i lavori di adeguamento strutturale e tecnologico. Circolazione su una sola carreggiata con una corsia per direzione. Nuove modifiche alla circolazione sull’autostrada A29 Dir Alcamo-Trapani in occasione dei lavori nella galleria Segesta, nel territorio di Calatafimi. A partire da martedì 20 ottobre, la carreggiata in direzione Trapani sarà chiusa al traffico per consentire gli interventi di adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici del tunnel. Il provvedimento, disposto da Anas, entrerà in vigore alle ore 7 del 20 ottobre e resterà attivo fino alle ore 24 del 16 gennaio 2027. La chiusura interesserà il tratto compreso tra il chilometro 7,040 e il chilometro 8,650.

Traffico a doppio senso sulla carreggiata opposta

Per tutta la durata dei lavori, la circolazione sarà deviata sulla carreggiata normalmente utilizzata per raggiungere Alcamo. Qui verrà istituito il doppio senso di marcia, con una corsia destinata ai veicoli diretti verso Alcamo e una riservata a quelli diretti verso Trapani. Per attivare il nuovo assetto viario saranno necessarie alcune fasi intermedie, durante le quali potranno essere introdotte limitazioni temporanee alla circolazione. Le eventuali modifiche saranno indicate attraverso la segnaletica presente sul posto.

Le raccomandazioni agli automobilisti

Gli interventi rientrano nel programma di adeguamento strutturale e tecnologico della galleria Segesta, con l’obiettivo di migliorare le condizioni dell’infrastruttura autostradale. Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere, a rispettare i limiti di velocità e a mantenere le distanze di sicurezza durante il transito nel tratto interessato dai lavori.