L’abbraccio di Petrosino a chi è stato colpito dal tornado. VIDEO

Si è svolta questa mattina la manifestazione spontanea organizzata da un gruppo di cittadini e sostenuta dal Comune di Petrosino, per portare solidarietà a chi è stato colpito dalla tromba d’aria di venerdì 9 ottobre e rappresentare le necessità e le urgenze della comunità piegata dal passaggio del tornado. Il corteo è partito da Piazza Biscione, dove diverse persone hanno invitato le Istituzioni ad attivarsi per fare in modo che chi ha subito danni venga risarcito e aiutato. A sostenere i cittadini anche il sindaco Giacomo Anastasi presente con la sua Amministrazione comunale: “Ieri Schifani ha accolto il nostro appello allo stato di emergenza – afferma il primo cittadino -. Noi come Comune possiamo garantire che saremo sempre vigili, sono fiducioso che i fondi arriveranno nel più breve tempo possibile. Per i privati c’è un iter particolare, perchè è necessario un progetto ad hoc per richiedere i fondi da calamità naturale. Ma noi saremo con loro in questo cammino”.

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