A “Il Mare colore dei libri” Manuela Randazzo presenta ‘Un giorno straordinario’. VIDEO

Al Festival dell’editoria di Marsala, “Il Mare colore dei libri”, che si è svolto il 19 e 20 settembre scorso all’interno del Parco Archeologico Lilibeo, vasto spazio agli scrittori siciliani. Tra questi anche la docente e autrice palermitana – marsalese d’adozione – Manuela Randazzo, che ha presentato il romanzo per ragazzi “Un giorno straordinario” (Bookabook). Il libro racconta la storia fantastica di Alice che non ha mai pensato di essere speciale: è una ragazza silenziosa, capace però di ascoltare i sussurri del mondo meglio di chiunque altro. Un giorno scopre un segreto straordinario: esiste un ordine nascosto di Custodi delle Storie, protettori dei libri che rischiano di scomparire. Chiamata a unirsi a loro, Alice intraprende un viaggio incredibile insieme a Lina – una bambina capace di percepire le emozioni perdute – e a Sofia, sua madre, mentore misteriosa e custode di antichi saperi. Per fermare un’entità che si nutre delle storie dimenticate, Alice e le sue compagne dovranno compiere l’impossibile: ascoltare il silenzio, vedere l’invisibile e credere nelle voci che ancora non hanno imparato a raccontarsi. Età di lettura: da 10 anni.

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